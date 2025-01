Bijna liep het mis tussen Lierse en Shoffner: "Het verbaasde me niet dat er geen akkoord kwam"

Na het onverwachte vertrek van Sven Vandenbroeck sloeg het nieuws in als een bom bij Lierse. De club ging gesprekken aan met diverse gerenommeerde trainers, waaronder Yannick Ferrera en Hernan Losada. Toch was het Jamath Shoffner die zich positief had doen opmerken.

Brent Laes, die ook onder Shoffner speelde bij Oostende, had het niet verrassend gevonden als er geen akkoord zou zijn gekomen tussen de Amerikaan en Lierse. “Shoffner heeft altijd aanbiedingen afgeslagen vanwege de afstand tot zijn familie”, zegt Laes in de Gazet van Antwerpen. “Bij Oostende had hij het moeilijk met de situatie, maar het warme klimaat dat Lierse hem bood, triggerde hem wel." De manier waarop Shoffner zijn team leidt, wordt dan ook geprezen door Laes. "Hij maakt iedereen belangrijk. Of je nu een technische speler bent of iemand die vooral op karakter speelt, hij waardeert alle kwaliteiten en zorgt ervoor dat iedereen zijn beste positie krijgt. Het maakt niet uit of je in de basis staat of niet, hij geeft altijd een duidelijke uitleg als iets niet gaat zoals verwacht.” Het leidinggeven wordt gekarakteriseerd door rust en consistentie. Brent Laes benadrukt dat de coach zijn boodschap rustig en stapsgewijs overbrengt, zonder te schreeuwen. “Hij heeft zijn principes, maar weet ze op een kalme manier over te brengen. Dat is het type leiderschap dat je meteen opmerkt."





