Jonathan Lardot spreekt klare taal over discutabele rode kaart voor Matte Smets

De rode kaart van Matte Smets heeft in Genk veel stof doen opwaaien. Maar Jonathan Lardot vindt hem volkomen terecht.

Afgelopen seizoen moest Matte Smets wachten tot de voorlaatste speeldag van de Play-offs voordat hij zijn eerste gele kaart ontving. Dit weekend kreeg hij de eerste rode kaart van zijn jonge professionele carrière.

Nadat hij de bal verloor onder druk van zijn tegenstander uit Leuven, hield Smets hem vast, waardoor hij ten val kwam rond de middenlijn. De scheidsrechter stuurde hem meteen van het veld.

Hoewel de Limburgers nog met 2-0 wonnen, moest Genk bijna de hele wedstrijd met tien man spelen. Sommigen vonden de beslissing erg streng, gezien Bryan Heynen de aanvaller van OHL eventueel nog had kunnen inhalen en ook Mike Penders al naar de bal was aan het lopen.

🟥 | Matte Smets krijgt rood na vijf minuten spelen in #GNKOHL. 🤜👕 pic.twitter.com/yaEDjH85JN — DAZN België (@DAZN_BENL) 11 januari 2025

Een logische rode kaart?

In Under Review verdedigt Jonathan Lardot de rode kaart. "Voor mij is dit een heel goede beslissing, want alle elementen zijn aanwezig. De afstand (tot het doel) lijkt groot, maar de speler is alleen. Er is geen verdediger die nog kan ingrijpen."

"We praten over Bryan Heynen, maar als je naar de camera achter het doel kijkt en het beeld bevriest op het moment van de fout, zie je dat de bal onder controle was. Alle elementen rechtvaardigen de rode kaart. Wat me bevalt, is dat de beslissing op het veld is genomen. Dit vergemakkelijkt het werk van de VAR", zegt Lardot.