Mathias Delorge trekt zeer pijnlijke conclusie voor KAA Gent

KAA Gent raakte op bezoek bij Dender niet verder dan een troosteloos gelijkspel: 0-0. De Buffalo's blijven in de top-6 kamperen, maar moeten toch nog steeds angstvallig naar achteren kijken. Dat beseffen ze bij Gent eigenlijk zelf ook wel.

De prestatie die de Buffalo's op bezoek bij Dender wisten neer te zetten? Neen, dat was eigenlijk niet om over naar huis te schrijven. En dus is het zaak aan Gent om de komende negen wedstrijden beter te gaan doen.

Top-6 in gevaar?

Met 31 punten staan ze voorlopig zesde, met drie punten meer dan Dender en Standard. Rest de vraag of ze zich met dit soort wedstrijden in de top-6 zullen kunnen handhaven. En als ze Europees voetbal ambiëren volgend seizoen: hoe gaan ze voorbij Antwerp, Anderlecht en/of Union raken?

"Het was niet goed genoeg, dat is simpel", aldus Mathias Delorge meteen na de wedstrijd tegen de rechtenhouders. "Als je bij de top-6 wil horen, wat voor een club als KAA Gent toch het minimum is, moeten we beter spelen."

Niet goed genoeg

"Het was niet goed genoeg, punt. We moeten de bal beter in de ploeg kunnen houden voorin, meer kansen ontwikkelen", was de middenvelder streng.

Wouter Vrancken zag de centrale verdediging en het centrale middenveld goed spelen: "Het was een goed vierkant, maar we hebben de push niet om het verschil te maken tegen de organisatie van Dender."