Alle hens aan dek bij Anderlecht, maar niet alleen voor de A-ploeg: nog zwaardere investeringen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eén sportief directeur, wel twee clubs. Olivier Renard leidt ook de onderhandelingen over de talenten die de RSCA Futures moeten versterken. Die hebben nog 14 wedstrijden om zich te handhaven in de Challenger Pro League en dat is even belangrijk als een goed eindresultaat van de A-ploeg.

Anderlecht versterkt zich met het 18-jarige Malinese talent Ibrahim Kanaté (18), afkomstig uit het opleidingscentrum van Jean-Marc Guillou. De jeugdinternational kost zo'n 1,8 miljoen euro aan de Brusselaars. Met de waarschijnlijke komst van ook nog Enzo Sernal (17) zet Anderlecht zelfs nog hoger in, want de winger is één van de meest gewaardeerde talenten van Frankrijk. Die onderhandelingen zijn echter nog bezig, want Marseille heeft veel eisen. Er zijn ook geruchten over nog een spits (Kevin Dodaj?). Levensader Het mag duidelijk zijn dat er deze winter ook gedacht wordt aan de Futures, want zij zijn nog altijd de levensader van paars-wit. Een degradatie zou het einde betekenen van een programma dat eigenlijk nog jaren zou moeten lopen. Anderlecht gebruikt - net als Club Brugge en Genk - hun professioneel beloftenelftal om talenten te overtuigen. Belgische jongens zouden al sneller voor de concurrentie kiezen als ze straks in Eerste Nationale moeten gaan spelen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om Neerpede weer aantrekkelijker te maken. Met nog professionelere begeleiding, met betere infrastructuur en met duidelijke carrièreplanningen. Daarom werd er ook gekozen om de thuismatchen in Deinze te gaan spelen. A-ploeg plunderde beloften De Futures krijgen hun eigen budget en dat is duidelijk ook vrij omvangrijk deze winter. Daarom waren ze bij Anderlecht ook niet boos dat de match tegen Jong Genk, hun rechtstreekse concurrent voor de voorlaatste plaats, uitgesteld werd. Jongens als Lapage, Tajaouart, Maamar en Engwanda waren door de omstandigheden meer bij de A-ploeg te vinden dan bij de beloften. Coach Jelle Coen zag zijn trainingen zo toch wel in kwaliteit dalen. Dat zijn of waren immers allemaal basisspelers. De komende weken worden belangrijk voor de Futures, want de topploegen uit 1B passeren de revue. Genk, Seraing en Francs Borains zouden daarvan kunnen profiteren. Maar het staat nog allemaal op een zakdoek, want het verschil tussen de nummer 14 (Futures) en de nummer 9 (Luik FC) bedraagt slechts drie punten.