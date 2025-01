Genk-coach Thorsten Fink zit weer met een luxeprobleem: spelers zijn al serieus onder de indruk

KRC Genk won met 2-0 van OH Leuven met tien man. Mike Penders hield zijn ploeg op enkele momenten prima recht en speelde weer een geweldige partij, net als eerder die week tegen STVV.

Mike Penders kreeg afgelopen dinsdag zijn kans in doel tijdens de bekerwedstrijd tegen STVV. Daar keepte hij een zeer goede wedstrijd en hield hij Genk op bepaalde momenten van een gelijkmaker toen het nog 0-1 stond.

Later op de week mocht hij in de competitie weer starten, dit keer tegen OH Leuven. Na vijf minuten kwam Genk met 10 te staan waardoor OHL vaker dan voorzien aan doel kwam. De bezoekers kregen zelfs enkele uitgelezen kansen om te scoren, maar Penders (en enkele verdedigers) voorkwamen dit steeds.

"Ik ben heel tevreden van mijn match", reageerde de doelman zelf achteraf. "Als je de nul kunt houden is het altijd goed. Ik heb een paar keer goed redding gebracht, dat zorgt wel voor een topgevoel."

Of hij nu bewezen heeft dat hij het verdient om iedere week in doel te staan? "Dat gaat de trainer moeten beslissen. Ik doe mijn best, dat is alles wat ik kan doen", zei hij bij ons.

Zijn ploegmaats zijn natuurlijk ook blij met hem. "Mike is een goede keeper, hij is niet voor niets 20 miljoen euro waard", vertelde Jarne Steuckers. "Tegen STVV had hij ons al gered door de gelijkmaker te voorkomen, nu was hij weer echt op niveau."

Kapitein Bryan Heynen ziet dat coach Thorsten Fink weer met een luxeprobleem zit. "Ik denk dat hij voor deze match al bewezen heeft dat hij zeker kans maakt om iedere week te spelen."

"Maar het blijft een keuze van de trainer, Hendrik (Van Crombrugge n.v.d.r.) is ook aan een prima seizoen bezig. Het zal niet makkelijk zijn voor Fink", besluit Heynen.

Woensdag neemt Genk het op tegen Club Brugge in de halve finale van de Beker. Naar alle waarschijnlijkheid staat hij daar weer tussen de palen, net als in de andere bekerwedstrijden, maar zal hij ook zijn plaats tussen de palen krijgen in de resterende competitiewedstrijden?