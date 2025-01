KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt Club Brugge al even voor topaffiche in de Beker

Woensdag nemen KRC Genk en Club Brugge het tegen elkaar op in de halve finale van de Croky Cup. Een wedstrijd waar fel naar wordt uitgekeken.

KRC Genk en Club Brugge konden in de kwartfinale zonder veel moeite doorstoten. De Limburgers wonnen met 0-4 van STVV en Club met 3-0 van OHL. De halve finale belooft voor beide clubs een pak moeilijker te worden.

We krijgen twee duels tussen de nummers één en twee van de competitie te zien. Woensdag wordt de heenwedstrijd op het veld van Club Brugge gespeeld. De laatste keer dat Genk daar kwam, verloor het met 2-0.

"Wat ik van die match geleerd heb? Dat de details doorslaggevend waren", stelt coach Thorsten Fink bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb veel nagedacht over dat duel. We waren daar offensief niet goed genoeg - we misten een penalty -, we konden de bal te weinig bijhouden. Het was geen ‘top performance’."

Fink komt ook nog met mooie woorden voor zijn tegenstander, al waarschuwt de coach al even dat hij ook pijnpunten weet liggen. "Ze zijn sterk, op verschillende vlakken. Tzolis, Talbi, Jashari, Vanaken… Dat is kwaliteit."

"Je ziet gewoon dat het een uitstekende ploeg is. In België en in Europa. Maar ik zag ook een paar dingen waar we het hen moeilijk kunnen maken", besluit hij.