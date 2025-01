Nu al de beste van België op zijn positie: man in de schaduw bij Club Brugge legt indrukwekkende prestaties op de mat (en zal ooit topprijs opbrengen)

Je hebt in een voetbalploeg 'mannen in de schaduw' nodig. Jongens die het vuile werk opknappen zonder daar elke week erkenning voor te krijgen. Bij Club Brugge loopt er zo eentje rond die op zijn positie misschien wel de beste van het land is.

Wie spreekt er nog over Casper Nielsen of Hugo Vetlesen? De man die momenteel onmisbaar is geworden bij Club is Ardon Jashari. De verdedigende middenvelder overschaduwt zelfs Raphael Onyedika, die naast hem in de basis staat.

Pitbull met de voeten van een aanvallende middenvelder

De 22-jarige Zwitser had een aanpassingsperiode nodig, maar is sinds speeldag 10 incontournable geworden in het elftal van Nicky Hayen? Waarom? Hij heeft de kwaliteiten van een balafpakker en is onverzettelijk in de duels, maar daarnaast heeft hij de voeten van een aanvallende middenvelder.

De schijnwerpers staan weinig op hem gericht, maar hij kan ballen à la Vanaken geven. Zo was er één moment in de 'topper' tegen Anderlecht waarbij hij onder druk de bal richting flank stuurde, recht in de looplijn van Christos Tzolis.

Blauw-zwart heeft er een nieuw goudhaantje bij. Hij is 'a leader by example'. Hij leidt met zijn prestaties en is de eerste om de strijd aan te gaan. In de kleedkamer wordt hij nu al geapprecieerd omdat hij geen grote prater is, maar wel op de juiste momenten de juiste snaar weet te raken.

Nu al 11 miljoen euro

Club lijkt zo ook weer een koopje te hebben gedaan dat binnen enkele (?) jaren zal renderen. Zes miljoen betaalden ze voor hem aan Luzern, maar zijn marktwaarde staat nu al op 11 miljoen. Hij liet zich immers ook al zien in de Champions League, de competitie waar de topploegen hun mosterd halen.

Jashari stond eerder al op de radar van ploegen uit de top vijf-competities, maar koos bewust voor Club Brugge om de volgende stap te zetten. Het cv van de West-Vlamingen de laatste jaren is dan ook overtuigend: ze verkochten heel veel spelers aan topcompetities.

Hij wil echter eerst ook zijn plaats bij het Zwitsers elftal veroveren. Daar kreeg hij nog maar twee korte invalbeurten en hij aast op meer vooraleer hij een volgende stap wil zetten. Club kan immers een droomseizoen doormaken. De sterkste kern van het land is nog actief op alle fronten. Jashari zal een grote rol krijgen als ze het succesvol willen afronden.