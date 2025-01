OFFICIEEL: KV Kortrijk kaapt international weg bij Challenger Pro League-club

Het zat er aan te komen, maar nu is het ook officieel. KV Kortrijk heeft zich versterkt met Karim Dermane, die overkomt van Lommel SK.

KV Kortrijk doet er deze winter op de mercato nog alles aan om zoveel mogelijk goede versterking te halen. De club heeft haar nieuwste winteraanwinst nu ook officieel voorgesteld.

Karim Dermane komt over van Lommel SK, dat bevestigen beide ploegen. Hij wordt tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan de West-Vlaamse club.

Dermane kwam in de zomer van 2023 aan in Lommel, dat hem toen voor 2,1 miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien groeide hij uit tot een sterkhouder op het middenveld.

De Togolese international (21 caps) heeft zin in zijn avontuur in 1A. "Ik had het gevoel dat ik klaar was voor een stap hogerop en ben Lommel SK dan ook erg dankbaar dat ik nu deze kans krijg", vertelde hij volgens de clubwebsite van Lommel.

"Er ligt een mooie uitdaging bij KV Kortrijk en die wil ik met beide handen aangrijpen. Ik wens mijn teamgenoten van Lommel SK heel veel succes in de rest van het seizoen", klinkt het nog.