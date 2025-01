Hoe heeft Anderlecht een Braziliaanse international kunnen overtuigen? Adryelson legt zijn keuze uit voor de Belgische recordkampioen uit

De komst van Adryelson is vanmiddag officieel bevestigd door RSC Anderlecht. De nieuwe aanwinst heeft zich inmiddels voorgesteld aan de paars-witte supporters.

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht en werd vanmiddag officieel gemaakt. RSC Anderlecht huurt Adryelson tot het einde van het seizoen van Olympique Lyonnais. In de overeenkomst zit eveneens een aankoopoptie vervat.

"Ik ben een sterke en snelle verdediger met een enorme winnaarsmentaliteit", stelt de Braziliaan zichzelf voor. "Ik zal alles geven om het team te helpen. Daar moet niemand aan twijfelen."

Op 26-jarige leeftijd kan Andryelson de nodige adelbrieven voorleggen. De Braziliaan heeft als basisspeler de finale van de Copa Libertadores gespeeld en gewonnen met Botafogo FC en werd al geselecteerd voor De Goddelijke Kanaries.

"Anderlecht is een club met een grote geschiedenis en heeft een goede reputatie in Brazilië", legt Andryelson zijn keuze voor de Belgische recordkampioen uit. "Ik weet dat het team nog steeds meespeelt voor de prijzen in drie competities."

Mijn grootste droom? Ik wil nu vooral geschiedenis schrijven bij Anderlecht en zo mijn plaats bij de Braziliaanse nationale ploeg veroveren

Adryelson beschrijft zichzelf als een vechter. "Het beste advies dat ik ooit heb gekregen is dat het nooit te laat is om het opnieuw te proberen. Ik hou dat altijd in mijn gedachten. Mijn grootste droom? Ik wil nu vooral geschiedenis schrijven bij Anderlecht en zo mijn plaats bij de Braziliaanse nationale ploeg veroveren."