KRC Genk-spits Tolu Arokodare laat zich uit over eventueel vertrek: "Laten we toch bidden voor een transfer naar die club"

KRC Genk wil deze winter zijn kern zo goed mogelijk samenhouden. Natuurlijk is er interesse, aangezien alle spelers indruk maken.

KRC Genk is momenteel nog steeds de fiere leider in de Jupiler Pro League. Thorsten Fink heeft een goed geoliede machine gecreëerd.

De Limburgers zullen dit seizoen ongetwijfeld meedoen voor de titel. Daarom wil het bestuur de kern ook zo goed mogelijk samenhouden. Voorlopig lijkt dat goed te gaan, al is er natuurlijk interesse.

Zo valt Tolu Arokodare bijvoorbeeld op. Hij is met 13 doelpunten nog steeds topschutter in de Jupiler Pro League. De spits lijkt ieder weekend nog beter te worden.

Tolu liet zich bij Het Laatste Nieuws uit over een eventuele transfer als er zich een buitenkans voor zou doen, en heeft duidelijk één bepaalde grote club als doel... "Als het niet voor Real Madrid is, zie ik niet waarom het een buitenkans zou zijn."

"Als er zich een mogelijkheid aandient die goed is voor mij én voor Genk, dan zullen we wel zien. Ik focus me nu op het pakken van nog meer punten. Maar laten we toch bidden voor een transfer naar Real Madrid (lacht)", besluit hij.