David Hubert met toch wel verrassende uitspraak na winst tegen Antwerp: "Wrang gevoel"

Anderlecht heeft een (kleine) stap gezet richting de finale van de Croky Cup door met 1-0 te winnen van Antwerp in de heenmatch van de halve finales. Trainer David Hubert was na afloop gematigd tevreden. "Ik mag tevreden zijn over de wedstrijd, maar niet helemaal over het resultaat", begon hij.

“We hadden genoeg kansen om een tweede of derde doelpunt te maken, maar dat hebben we nagelaten. Dat zorgt toch voor een wrang gevoel", klonk het ontgoocheld bij de paars-witte trainer. Hij had natuurlijk ook gezien dat de doelpaal drie keer een doelpunt verhinderde.

De wedstrijd werd gespeeld met de intensiteit en gezonde agressiviteit die Hubert graag ziet. Vooral na de recente nederlaag tegen Club Brugge was het volgens hem spannend om te zien hoe de ploeg zou reageren. “Er was wat negativiteit ontstaan na die match, maar ik vond dat we vandaag goed gereageerd hebben."

"Op een paar momenten na, waarop we goed wegkomen, hebben we het meeste overwicht gehad. In de tweede helft zakte dat wel wat weg, maar we creëerden nog steeds de beste kansen", analyseerde de coach.

Blessures Edozie en Dolberg

Een domper op de overwinning was het uitvallen van Samuel Edozie. De winger moest het veld verlaten na een blessure aan de ligamenten. “Hij voelde iets en ik weet nog niet hoe erg het is, maar we zullen er weer rekening mee moeten houden", gaf Hubert aan. "Het breekt wel je energie, want hij zat goed in de match. Het is ook niet toevallig dat Antwerp hun rechtsachter wisselde na rust. Edozie zette hen flink onder druk.”

Ook Kasper Dolberg ontbrak en het ziet er niet naar uit dat hij zondag tegen Kortrijk erbij zal zijn. “Het lijkt voorlopig om een probleem met de interne ligamenten te gaan. Het kan een paar dagen tot een week duren."

Anderlecht hield stand. Hubert benadrukte echter dat er in de terugmatch nog heel wat werk aan de winkel is. “Het is een goede uitgangspositie, maar het blijft maar één doelpunt. We weten dat Antwerp thuis heel sterk kan zijn. We moeten klaar zijn om daar een minstens even sterke prestatie neer te zetten.”