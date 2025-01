'JPL-club pakt uit en laat Islam Slimani (ex-Anderlecht en KV Mechelen) verrassende terugkeer maken naar België'

Islam Slimani gaat, opnieuw, terugkeren naar de Jupiler Pro League. Behoudens een grote verrassing tekent hij bij KVC Westerlo.

KVC Westerlo kampte al heel het seizoen met een zeer lastig probleem: buiten Matija Frigan beschikten ze niet over een echte spits. Dat terwijl de Kroaat ook niet niet al te veel indruk heeft gemaakt.

Deze winter doen de Kemphanen dus gerichte transfers. Isa Sakamoto werd al gehaald als extra optie in de spits. Maar daar blijft het niet bij, want Westerlo gaat verrassen met de komst van Islam Slimani.

Volgens Het Laatste Nieuws kwam de spits donderdag aan op de club, waar de laatste details worden uitgeklaard. Hij zal tekenen tot aan het einde van het seizoen.

De 36-jarige Algerijn speelde in 2023 een halfjaar bij Anderlecht waar hij negen keer wist te scoren in 16 wedstrijden. Nadien koos hij voor een Braziliaans avontuur bij Coritiba FC.

Het is niet de eerste keer dat Slimani terugkeert naar België. Afgelopen jaar tekende hij in februari bij KV Mechelen waar hij tot september actief was. Toen scoorde hij drie keer in 13 matchen. Vorige zomer trok hij naar CR Belouizdad in zijn thuisland, waar hij dus verrassend snel weer weg is.