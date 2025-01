Ex-scheidsrechter twijfelt geen seconde aan fase waarin Vincent Janssen rood riskeert tegen Anderlecht

Royal Antwerp FC is goed weg gekomen op bezoek bij Anderlecht. De Great Old had praktisch de volledige tweede helft met zijn tienen moeten spelen.

Anderlecht won de heenwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup met 1-0 van Royal Antwerp FC. Die score had zeker nog kunnen en moeten oplopen.

Paarswit trof drie keer het doelhout, maar erger was dat scheidsrechter Verboomen bij het begin van de tweede helft geen tweede geel en dus rood aan Vincent Janssen gaf.

Verschaeren en Rits recupereerden de bal en wilden snel counteren, maar de Nederlandse spits stak daar een stokje voor door de bal met de hand te raken.

Scheidsrechter Verboomen liet verder spelen, maar ex-ref Tim Pots is in Het Laatste Nieuws heel erg duidelijk wat er had moeten gebeuren. “Met zijn handspel onderbreekt Janssen op foutieve wijze een beloftevolle tegenaanval. Hij had dus een tweede gele kaart moeten krijgen”, zegt Pots.

“Ik kan er inkomen dat Verboomen - die lateraal staat opgesteld - niet zeker was of het contact op de bovenarm was dan wel op de borst. En helaas voor hem kan de VAR voor een tweede gele kaart niet ingrijpen. Janssen is hierdoor ontsnapt aan de uitsluiting.”

Ook analist Frank Boeckx had de fase gezien en begrijpt niet dat de scheidsrechter dat niet deed. Ook voor hem was het duidelijk een tweede geel en dus rood, waarna de match er totaal anders had uitgezien.