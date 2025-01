📷 OFFICIEEL "Toon hen wat je kan": Club Brugge neemt afscheid van sterkhouder

De deal tussen Club Brugge en Wolfsburg rond Andreas Skov Olsen is helemaal rond. Dat hebben beide ploegen officieel bekendgemaakt.

VfL Wolfsburg kondigt op zijn officiële kanalen de komst aan van Andreas Skov Olsen. Hij tekent er contract tot 2029 en zou morgen al kunnen spelen tegen Bayern München.

“We zijn blij dat we met Skov Olsen een speler hebben binnengehaald die dynamisch, sterk op de dribbel en extreem gevaarlijk is”, zegt sportief directeur Sebastian Schindzielorz.

“Hij heeft een zeer goede techniek en kan met zijn snelheid en sterke linkervoet zeer waardevol zijn voor onze aanval. We zijn er zeker van dat we hem bij VfL Wolfsburg de perfecte omstandigheden bieden om zijn ontwikkeling voort te zetten en zijn kwaliteiten volledig te benutten.”

“Ik ben erg blij om hier eindelijk te zijn”, reageert Skov Olsen zelf. “Ik kan niet wachten om het team te leren kennen en een aantal van mijn vrienden uit Denemarken te ontmoeten,” zei Skov Olsen na het ondertekenen van zijn contract.

“Wolfsburg is een geweldige club waar ik veel goede dingen over heb gehoord. Het is een belangrijke stap in mijn carrière en ik hoop hier een goede tijd te hebben”, besluit hij.

Club Brugge zwaait zijn sterkhouder uit, maar krijgt er wel de nodige miljoenen voor in de plaats. Er is sprake van een transfersom van 14 miljoen euro.

Andreas Skov Olsen wird ein Wolf: Der dänische Nationalspieler kommt vom belgischen Meister FC Brügge zum VfL. Willkommen, Andreas! 🙌



ℹ️➡️ https://t.co/fYAByB9mbn#vflwolfsburg