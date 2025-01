📷 OFFICIEEL Zulte Waregem snoept pion af van Beerschot

Vanaf vandaag is Nils Vanneste de nieuwe coördinator van de Essevee Academie. Dat maakte de club bekend op zijn officiële kanalen.

De voormalige Sportief Directeur van KV Oostende komt over van Beerschot en vervangt Joric Vandendriessche. “Hij heeft als doelstelling om de sterke jeugdwerking verder uit te bouwen en te blijven professionaliseren”, klinkt het bij de club.

Essevee heeft als enige ploeg uit 1B een plekje met zijn jeugdploegen op het Elite 1A niveau. De club doet het goed tussen de topclubs uit het land.

“Om deze professionele werking ook in de toekomst verder te laten ontwikkelen en groeien doet Zulte Waregem - na het vertrek van coördinator Joric Vandendriessche naar KAA Gent - beroep op Nils Vanneste.”

Vanneste heeft meer dan 10 jaar ervaring in het profvoetbal. Bij Beerschot was hij head of recruitment and development. “Dit is een mooie stap in mijn professionele carrière”, klinkt Nils Vanneste enthousiast. “Met het vertrek van Joric Vandendriessche zijn er grote schoenen te vullen, maar ik sta te popelen om aan dit avontuur te beginnen.”

“Ik ben een man uit de streek en waar je ook gaat, je hoort enkel positieve dingen over deze warme familieclub. Met een sterk team van coaches, begeleiders en vrijwilligers gaan we de Academie naar een nog hoger niveau proberen brengen.”