Penders of Van Crombrugge? Thorsten Fink hakt de knoop door met welke doelman hij doorgaat in de competitie

Thorsten Fink stond voor een heel moeilijke keuze. Hij moest kiezen of hij Mike Penders of Hendrik Van Crombrugge weer in doel zet.

Van Crombrugge is na een tijdje afwezigheid door een rugblessure weer klaar om te spelen. Toch hakt Thorsten Fink de moeilijke knoop in het voordeel van Mike Penders door. “Ik zie geen reden om hem terug op de bank te zetten. Dit is een keuze voor de volgende weken maar niets zegt dat we de situatie niet herbekijken voor de play-offs”, zegt de Duitse coach aan Het Laatste Nieuws. Een gemakkelijke keuze was het niet en daar was een reden voor. “Omdat we twee heel goeie doelmannen hebben. We wonnen eerder dit seizoen niet zomaar zeven wedstrijden op een rij met Hendrik Van Crombrugge.” Tijdens de afwezigheid van Van Crombrugge deed Penders het heel erg goed. Hij blijft voorlopig dan ook in doel staan, al kan dat altijd herbekeken worden. “Het is de bedoeling om nu een aantal weken door te gaan met Mike, na afloop van de reguliere competitie kunnen we opnieuw een evaluatie maken”, besluit Fink.





