Simon Mignolet haalt opgelucht adem na zege tegen Beerschot: "Mag eigenlijk niet gebeuren"

Club Brugge heeft in eigen huis met 4-2 gewonnen van Beerschot. Dat deed het wel met heel zonder al te veel overschot, op het einde werd het nog even spannend.

Met acht wissels in vergelijking met de bekerwedstrijd tegen Racing Genk roteerde Nicky Hayen stevig in zijn basiself tegen Beerschot. Onder meer Tzolis, Jashari en De Cuyper begonnen op de bank bij Club Brugge.

Zo stonden Skoras, Vetlesen en Nielsen nog eens in de basis, maar Club Brugge kwam wel 3-0 voor een kwartier voor tijd. Toch kwam Beerschot nog terug tot 3-2 in de toegevoegde tijd. Nilsson zorgde nog voor de 4-2.

Mignolet ziet Club zich bijna in de voet schieten

"In de tweede helft speelde Beerschot alles of niets, ze hadden niets meer te verliezen. Gelukkig konden we op het juiste moment de 3-0 scoren, maar eigenlijk mag het niet meer gebeuren dat we daarna nog twee doelpunten weggeven", zei Simon Mignolet achteraf.

"Bij die 3-2 weet je nooit wat er nog kan gebeuren, maar gelukkig liep het goed af." Dat Hayen zoveel wissels doorvoerde was volgens Mignolet geen reden waarom het tegen Beerschot wat stroever verliep.

"Nee, want in de eerste helft speelden we wel goed. Het had zeker gemakkelijker gekund, maar drie punten is wat op het einde van de rit zal tellen", zei Mignolet nog. Want dinsdag komt Juventus al op bezoek in de Champions League.