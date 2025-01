Eindelijk meer stootkracht voorin? KVC Westerlo komt met dubbele opsteker richting clash met Antwerp

KVC Westerlo wil tegen Royal Antwerp FC de rug gaan rechten en belangrijke punten aan het arsenaal gaan toevoegen. Daartoe kunnen ze alvast meteen rekenen op twee extra troeven die deze week naar het Kuipje kwamen.

KVC Westerlo haalde deze week flink uit op de arbeidsmarkt en haalde liefst twee nieuwe toppers in huis. Zo is Islam Slimani terug in de Jupiler Pro League. Hij wordt door Belouizdad uitgeleend aan Westerlo tot het einde van het seizoen.

Slimani én Sakamoto als versterkingen voorin

Wat kan de voormalige aanvaller van Anderlecht en Mechelen nog toevoegen? Hij lijkt in ieder geval nog eens te willen bewijzen wat hij nog kan en dat in Europa gaan doen, nadat hij in Algerije niet altijd even tevreden was.

Deze winter doen de Kemphanen dus gerichte transfers voorin, want de spoeling was met enkel Frigan wat dunnetjes. Isa Sakamoto werd eerder al gehaald als extra optie in de spits.

Iedereen speelgerechtigd

"Met Slimani hebben we niet alleen een spits die een neus voor goals heeft. Hij is sterk met de rug naar doel, waardoor andere spelers kunnen bijsluiten", aldus ook Timmy Simons vooraf tegen Gazet van Antwerpen.

Beide spelers zijn bovendien speelgerechtigd voor het duel op de Bosuil. In doel kon Simons sowieso al rekenen op de derde nieuwkomer Andreas Jungdal.