Winger heeft grote droom na het failliet met Deinze: "Eerste klap kwam onder Michel Preud'homme"

De spelers van KMSK Deinze moesten op zoek naar een nieuwe ploeg. Een maand geleden pakte ook Jellert Van Landschoot de beslissing om er te vertrekken, nu heeft hij een ambitieuze nieuwe club gevonden. Zijn debuut miste hij alvast niet.

Jellert Van Landschoot was een publiekslieveling bij Deinze als een man van de streek, want hij woont in Maldegem. Zijn volgende uitdaging gaat hij wat verder van huis zoeken, want de 27-jarige winger heeft vorige week een contract getekend bij Patro Eisden Maasmechelen en hij zal er van dinsdag tot vrijdag ook wonen.

Naar 1A met Patro?

Van Landschoot kwam over tot het einde van het seizoen. Hij speelde eerder al bij Helmond Sport, KSK Lierse en Club NXT en wil nu knallen bij Patro Eisden. De droom blijft een promotie naar de Jupiler Pro League, want hij speelde nog nooit in 1A.

In november had hij bij het failliet van Deinze nog even hoop op een snelle stap naar de Jupiler Pro League: "Ik dacht nog als vrije speler eindelijk de stap naar 1A te kunnen zetten. Maar de interesse van clubs werd nooit concreet en dus ging ik in januari in op het voorstel van Patro", klinkt het in Het Belang van Limburg.

Mentale klap

Zijn debuut bij de Limburgers heeft hij niet gemist, want vrijdag scoorde hij meteen tegen Lokeren-Temse in de 4-1 overwinning. Zijn eerste klap? Die kreeg hij als jeugdspeler bij Club Brugge.

"Bij Club Brugge, waar ik mijn hele jeugd voetbalde, schoof ik onder Michel Preud’homme en assistent Philippe Clement al eens door naar de A-kern. Ik ging twee keer mee op oefenstage naar Nederland en Spanje en bleef de eerste drie wedstrijden nog bij de A-kern, om dan weer naar de beloften te schuiven. Dat was een eerste grote, mentale klap."