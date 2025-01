Coach van Al Hilal is héél hard: "Neymar kan niet meer presteren op het niveau dat we gewend zijn"

Neymar heeft zijn laatste wedstrijd voor Al Hilal SFC gespeeld. De Braziliaan onderhandelt met geïnteresseerde clubs. Ook zijn coach is het stilaan beu.

Neymar heeft nog een contract tot het einde van het seizoen bij Al Hilal SFC. De kans dat hij nog in Saoedi-Arabië te zien zal zijn wordt met de dag kleiner en kleiner.

Ook Jorge Jesus is de soap rond De Goddelijke Kanarie stilaan beu. Meer zelfs: de coach van Al Hilal lijkt de Braziliaan zelf ook naar de uitgang te begeleiden.

"De Saudi League is één van de beste competities ter wereld", aldus de voormalige oefenmeester van onder meer Fenerbahçe SK en SL Benfica. "Neymar kan niet meer presteren op het niveau dat we gewend zijn."

Jesus wil niet dieper ingaan op de interesse van andere clubs. "De toekomst van Neymar ligt buiten mijn macht. Het is aan hem en aan het bestuur om een beslissing te nemen."

Waar speelt Neymar volgend seizoen?

Het is alleszins een feit dat Al Hilal weinig plezier heeft gehad aan Neymar. Sinds zijn transfer in 2023 kwam de aanvaller amper zeven keer in actie voor Saoedische topclub.