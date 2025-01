Kassa kassa? 'Club Brugge mag meer dan twintig miljoen euro verwachten voor verrassende sterkhouder'

Wie spreekt er nog over Casper Nielsen of Hugo Vetlesen? De man die momenteel onmisbaar is geworden bij Club is Ardon Jashari. De verdedigende middenvelder overschaduwt zelfs Raphael Onyedika, die naast hem in de basis staat. Al rest de vraag: hoelang kan Club Brugge hem nog houden?

Van een wintertransfer is in principe geen sprake bij Club Brugge. Jashari is een belangrijke pion en moet voor stabiliteit zorgen. Dat kan van belang zijn in de Champions League en in de Jupiler Pro League. Jashari de metronoom Een nieuwe titelstrijd kondigt zich aan, eerst wacht ook nog onder meer Juventus in het kampioenenbal. De afkoopsom die op tafel moet gelegd worden om hem snel te transfereren is heel hoog. Mogelijk volgt er komende zomer wél een charmeoffensief uit het buitenland. Volgens Zwitserse media zou Jashari alvast in de belangstelling staan van Atalanta Bergamo. Meer dan 20 miljoen euro? Met de komst van Juventus zal ook Atalanta sowieso opnieuw zijn scouts sturen naar Jan Breydel. Komende zomer zou Club Brugge rekenen op minstens twintig miljoen euro om Jashari eventueel te laten gaan. Zijn contract loopt nog tot juni 2028. Op die manier zouden ze sowieso een prima zaak doen. Zelf kochten ze hem van Luzern voor amper zes miljoen euro. In 2023 zaten de Italianen overigens ook al achter Jashari aan, maar nu gaan ze dus veel meer moeten betalen als ze hem effectief in huis willen halen.