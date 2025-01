Dit zijn de heel opmerkelijke voorwaarden waaraan Anderlecht de 17-jarige Enzo Sternal kon losweken: slechts 500.000 betaald, maar...

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht heeft een opvallende transfer afgerond door de 17-jarige Enzo Sternal weg te halen bij Olympique Marseille. De Franse spelverdeler, bekend om zijn dribbelvaardigheid en vergeleken met namen als Mathieu Valbuena en Samir Nasri, werd eerder al gezien als een groot talent in Frankrijk.

Sternal begon zijn opleiding bij AS Nancy, maar trok al als 15-jarige naar Marseille, waar hij als groot talent werd binnengehaald. Hoewel hij vorig seizoen indruk maakte met 15 goals bij de jeugdteams, kreeg hij dit seizoen weinig kansen in het eerste elftal.

Zijn ongeduld om door te breken, gecombineerd met Anderlechts interesse, leidde tot de overstap. Het project bij de RSCA Futures, met mogelijkheden om door te groeien, sprak hem aan.

De transfervoorwaarden zijn opmerkelijk. Anderlecht betaalde slechts 500.000 euro, met mogelijke bonussen van nog een half miljoen, weet Het Nieuwsblad. Daarnaast bevat de deal een doorverkooppercentage dat kan oplopen tot 50%. Dit percentage daalt wel naarmate de winst op een toekomstige transfer hoger uitvalt. Dit innovatieve model wordt steeds vaker toegepast in het moderne voetbal.

Naast de doorverkoopvoorwaarden zijn er geruchten over een terugkoopclausule voor Marseille. Hoewel Marseille niet automatisch kan beslissen over een terugkeer, moeten zij op de hoogte worden gesteld van eventuele biedingen op Sternal. Dit geeft hen de mogelijkheid om mee te bieden, maar Anderlecht behoudt zeggenschap in het proces.

Sternal start bij de beloften in de 1B-competitie en krijgt de kans om zich daar te bewijzen. Zowel Anderlecht als Marseille hopen dat hij zijn potentieel waarmaakt en uitgroeit tot een waardevolle speler. Zijn ontwikkeling zal met argusogen gevolgd worden, want de verwachtingen rond deze jonge spelmaker zijn hoog.