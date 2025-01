Hier zullen alle fans wel blij mee zijn: Rode Duivels spelen voortaan in Jupiler Pro League-stadions

Dit is heel goed nieuws. De Rode Duivels zullen hun play-offs van de Nations League, evenals hun kwalificatiecampagne voor het WK 2026, spelen in de stadions van clubs uit onze Jupiler Pro League. De Cegeka Arena in Genk zal België - Oekraïne hosten.

Dit is een nieuwtje dat zeker alle fans van het Belgische voetbal zal verheugen. De Rode Duivels zullen hun Koning Boudewijnstadion verlaten.

Tijdens hun Nations League play-off, evenals tijdens de kwalificaties die onze nationale ploeg naar het WK 2026 zouden moeten leiden, zullen de Duivels hun thuiswedstrijden spelen in de stadions van de clubs uit onze Jupiler Pro League, zo heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond aangekondigd.

"De meerderheid van de Rode Duivels spelen in het buitenland, maar we zijn niet vergeten waar onze carrières begonnen zijn: in België. Net als onze supporters komen we uit alle hoeken van België. Daarom zijn we verheugd om hen dit jaar te ontmoeten, omdat ze ons ongetwijfeld die extra boost zullen geven om goede prestaties neer te zetten", reageerde ook Romelu Lukaku.

Eerste halte is Genk

Eerst volgt dus de Nations League play-off. België ontvangt Oekraïne in de Cegeka Arena in Genk op zondag 23 maart om 20.45 uur. De aftrap van de kwalificaties voor het WK, op maandag 9 juni om 20.45 uur tegen Wales, zal wel plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion.

In de aankondiging van de KBVB staat dat de Rode Duivels hun gebruikelijke nationale stadion opnieuw zullen verlaten om Kazachstan, Noord-Macedonië en Liechtenstein te ontvangen, maar de gekozen stadions zijn nog niet bekend en zullen later worden aangekondigd.