Patrick Goots vindt prestaties Westerlo 'te pover' en maakt opmerkelijke vergelijking met andere JPL-team

Antwerp boekte zondag een belangrijke 3-2 overwinning tegen Westerlo. Toch had de uitslag heel anders kunnen zijn, volgens analist Patrick Goots.

In de ogen van Goots heeft Westerlo meer verdiend, en is de balans voor de Kempenaars deze competitie tot nu toe "gewoon pover". Goots is in de Gazet van Antwerpen duidelijk: de punten moeten binnengehaald worden, en dat is wat telt in deze cruciale fase van het seizoen.

Westerlo speelde goed en creëerden meerdere kansen, maar slaagden er niet in om door te zetten. De Antwerpse verdediging stond onder druk, maar de bezoekers konden geen doelpunt maken.

Patrick Goots, die de wedstrijd volgde, uitte zijn bezorgdheid over de prestaties van Westerlo dit seizoen. “Hoe vaak hebben we dit seizoen al niet gezegd dat Westerlo meer verdiende?”, vraagt Goots zich af.

“De 2 op 21 is gewoon pover. Je kunt dat niet blijven zeggen, want het draait uiteindelijk om de punten.”

Goots ziet dat Westerlo in veel wedstrijden beter speelt dan de uitslag doet vermoeden, maar vindt dat het nu tijd is om de resultaten te boeken. “Timmy Simons kan dan wel positief blijven na een wedstrijd, maar als het puntje bij paaltje komt, dan draait het om de punten”, zegt Goots.

“Ik denk niet dat Standard over meer kwaliteit beschikt dan Westerlo, én het speelt op een lelijkere manier. Maar in Luik beseffen ze waar het om gaat”, aldus Goots.