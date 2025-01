Radja Nainggolan onthult waarom hij koos voor opvallende comeback naar België

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Radja Nainggolan verraste woensdag plots de Belgische voetbalwereld door een contract te tekenen bij Lokeren-Temse. Hij gaf op een persmoment al meteen wat meer uitleg.

Radja Nainggolan maakt een verrassende comeback naar België. Hij gaat niet op het hoogste niveau aan de slag, maar wel bij Lokeren-Temse in de Challenger Pro League.

Een opvallende move, maar voor de voormalige Rode Duivel was het vooral belangrijk om gewoon weer te voetballen, liefst dicht bij huis. Hij gaf zelf wat meer uitleg.

"Mijn lichaam zei dat ik nog niet moest stoppen", begon hij volgens Het Laatste Nieuws. "Ik ben blij om opnieuw op het voetbalveld te staan. Ik heb vijf maanden apart getraind. Met vrienden voetballen, beetje zaalvoetballen, padellen, personal training, ..."

"Ik heb een paar aanbiedingen gekregen uit het buitenland - Turkije, Irak, ... -, maar ik ben hier in België een nieuw leventje begonnen. Met een nieuwe vriendin ook. Ik wilde niet weg uit Antwerpen", gaat hij verder.

Bij een andere club kon hij misschien meer verdienen, maar... "Geld is voor mij niet het belangrijkste. Ik doe het voor het spelletje. Ik heb in Italië goed verdiend. Ik wil hier in Lokeren laten zien dat ik het nog altijd kan."

Hij pikte woensdag ook al meteen zijn eerste training mee bij zijn nieuwe club. "Ik heb vandaag geen moeilijkheden ondervonden op training. Niet technisch, niet fysiek. Ik ben het gewoon om op het hoogste niveau te spelen, maar ik kijk liever naar voor dan naar achter. Er is een tijd van komen en gaan, maar mijn tijd van gaan is er nog niet. Ik wil in de kleedkamer iets bijbrengen."