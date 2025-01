Vincent Kompany komt straks trainer tegen die hij nog goed kent van de JPL: "We stonden allebei onder druk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor Vincent Kompany is het ook een belangrijk moment. Bayern München moet woensdagavond winnen van Feyenoord om te hopen de top 8 te bereiken in de League Phase van de Champions League. Kompany zal een coach tegenkomen die hij al eerder heeft ontmoet op Belgische bodem: Brian Priske.

Op woensdagavond zal het Bayern München van Vincent Kompany afreizen naar de Kuip van Feyenoord in de Champions League. De Beierse ploeg, op de 12e plaats, kan nog steeds geloven in de top 8, maar zal dan wel drie punten moeten pakken tijdens een gevaarlijke uitwedstrijd tegen de nummer 20 in de League Phase, die ook een overwinning nodig heeft om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.

Dinsdagavond blikte Kompany al vooruit op het duel. Hij lijkt niet onder de indruk van de gebruikelijke sfeer in de Kuip. "We hebben veel ervaring en ik denk dat deze sfeer ons zal motiveren."

"We kunnen geen onderscheid maken tussen de grote ploegen en de kleinen. Deze wedstrijd is onze absolute prioriteit en we moeten er alles aan doen om te winnen", gaat hij verder.

Vincent Kompany zal Brian Priske, voormalige coach van Antwerp, weer tegenkomen

Vincent Kompany zal bovendien een coach tegenkomen die hij nog kent van de JPL: Brian Priske, destijds coach van Antwerp. "Ik heb tegen hem gespeeld tijdens mijn eerste jaar als coach. We stonden allebei onder veel druk, maar het waren mooie wedstrijden. Hij had een aanvallende mentaliteit, althans in België."

Bij deze ontmoeting wordt Bayern München natuurlijk gezien als de grote favoriet tegen de vierde van de Nederlandse competitie, maar Vincent Kompany blijft op zijn hoede.