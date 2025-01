🎥 Het geheim achter de straffe reeks van Essevee? Jelle Vossen verklapt aan welk bijgeloof hij zelfs zijn gezin onderwerpt

Jelle Vossen is met Essevee aan een straffe reeks bezig. De leider in de Challenger Pro League is al acht speeldagen ongeslagen en won zelfs zeven van die acht matchen.

Het geheim zit 'm misschien wel in het bijgeloof van Jelle Vossen. Dat laat hem ook op zijn 35ste nog niet los, moet hij toegeven in MIDMID, de podcast van PlaySports. "Als we zaterdag wedstrijd hebben, weten de kinderen ondertussen wat we vrijdagavond gaan eten", geeft Vossen een voorbeeld van zijn bijgeloof. "Macaroni met heel veel broccoli."

Dat is nu wel een redelijk recent voorbeeld. Na de nederlaag van Zulte Waregem bij RWDM begin november, vonden ze ten huize Vossen blijkbaar dat er macaroni op tafel moest komen. "Toen we gestart zijn aan die reeks van zeven opeenvolgende overwinningen, is dat begonnen. Het grappige is dat we voorbije zondag uit bij Luik speelden."

Bijgeloof Vossen nog groter na gelijkspel

U kunt de gevolgen al raden. Dat was een stevige verplaatsing voor de koploper in de Challenger Pro League. "Zaterdag zijn we op afzondering gegaan, maar dat betekent geen macaroni met broccoli. En we hebben niet gewonnen." Inderdaad, Zulte Waregem bleef steken op een 1-1-gelijkspel. Zou dat dan aan het eten te wijten zijn?

Wij weten al wat er vrijdag op het menu staat ten huize Vossen! 🥦 @MIDMIDpodcast pic.twitter.com/THUch9i9wZ — Play Sports (@playsports) January 23, 2025

In het gezin van Jelle Vossen nemen ze alleszins het zekere voor het onzekere. "Ik denk dat mijn vrouw al naar de winkel is geweest", lacht de aanvaller. Wat vinden de kinderen daar allemaal van? We kunnen toch aannemen dat broccoli niet de meest favoriete groente is van iedereen, en zeker niet van kinderen. "Die vinden het niet erg."

Extra uitkijken naar uitslag Zulte Waregem dit weekend

Het is nu extra uitkijken naar het resultaat dat Zulte Waregem komende zaterdag in eigen huis tegen KAS Eupen behaalt.