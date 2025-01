De pijnlijke beperkingen van Kompany-ball: topdoel halen wordt zo moeilijk voor Vince the Prince

Voetbal is en blijft een raar beestje. Hoe leg je het immers uit dat Bayern München woensdag verloor van Feyenoord met maar liefst 3-0? De uitleg is echter vrij simpel. De Rotterdammers legden perfect de zwakheden in het Kompany-ball bloot.

80 procent balbezit, 30 schoten op doel tegenover 8, expected goals: 2,70. Dat zijn cijfers waarmee je normaal gezien elke match moet winnen of tenminste niet verliezen bij grote pech. Maar nee, Feyenoord scoorde maar liefst drie keer tegen nul voor Bayern.

Eén goeie lange bal kan genoeg zijn

Het is zoals ze het in Duitsland toepassen als Bayern de tegenstander is. Niemand probeert te voetballen tegen de ploeg van Vincent Kompany en speculeert op de counter. Feyenoord deed het gewoon wat beter dan de laatste vier ploegen die de Rekordmeister moest bekampen.

"We zijn het gewend om met deze stijl tegen ploegen als Feyenoord te spelen. Meestal vinden we een oplossing om daarop goed te reageren, maar vandaag heeft het niet gewerkt", zei Kompany achteraf. De Rotterdammers kropen massaal in een egelstelling en hoopten dat er iets uit de kast viel op de counter.

Want daar ligt het pijnpunt van de machine van Kompany: zijn achterste lijn staat zo hoog dat er 50 meter ruimte in hun rug ligt. Linksback Gijs Smal had de instructies van Brian Priske - onwaarschijnlijk dat ze die vandaag waarschijnlijk nog gaan ontslaan - goed begrepen.

Hij verstuurde de lange bal achter de Duitse defensie waardoor Santiago Gimenez schitterend kon afronden. Het nadeel van Kompany-ball waarbij dominantie zo belangrijk is. Als je dan ook geen aanvallende oplossingen hebt of de nodige dosis geluk bij de afwerking, dan kan de tegenstander in de loopgraven blijven liggen.

Barcelona leerde hen al eens die les

Kompany heeft met Dayot Upamecano and Kim Min-jae twee heel goeie verdedigers. Twee beren, maar ook niet de snelste en de wendbaarste. Man op man zijn ze amper te passeren, maar als de aanvaller ruimte krijgt, zien ze hem niet meer terug.

En dat is iets wat Kompany wil oplossen in de zomermercato. Hij heeft nood aan een snelle centrale verdediger, want zijn backs staan ook zo hoog dat ze amper hulp kunnen bieden bij een counter. Kompany-ball heeft zijn beperkingen en nochtans verwachten ze in Beieren niets minder dan de CL-winst eind dit seizoen. Want de finale wordt gespeeld in de eigen Allianz Arena...

Barcelona legde het allemaal al eens pijnlijk bloot. In een wervelende topper tussen twee giganten werd het 4-1. Bayern zette meer dan zijn voet naast de Catalaanse topclub, maar werd telkens koud gepakt. Waar ligt de oplossing? Kompany zal toch ergens wat meer zekerheid moeten gaan inbouwen. Want 80 procent balbezit is niet de statistiek waarmee je na de match wil uitpakken...