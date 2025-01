Vital Borkelmans noemt namen en spreekt klare taal: "Als ik bondscoach was..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels blijven een hot issue. En dan gaat het niet alleen om het vraagstuk wie de nieuwe bondscoach wordt.

De nationale ploeg is iets wat de gemoederen altijd beroert. Zeker nu de malaise groot is en Domenico Tedesco daarvoor de prijs betaalde.

Maar er zijn nog heel wat hete hangijzers. Zo is er ook het dossier Kos Karetsas. Wil men dat hij Rode Duivel wordt, dan moet met de Griekse bond voor zijn.

“Kos moet vooral kiezen met zijn hart”, vindt Vital Borkelmans in Het Nieuwsblad. “Als ik bondscoach was, zou ik zo snel mogelijk een gesprek aangaan met Karetsas, waarin je open en eerlijk bent.”

En daarbij is het niet allemaal goud dat blinkt. “Waarin je zijn kwaliteiten uitdrukt, maar ook zegt dat hij content moet zijn als hij er niet bij is. Maar voor jongens die voor meerdere landen kunnen kiezen, is dat een heel moeilijke beslissing.”

Borkelmans maakte het in het verleden zelf mee met twee spelers die hij toen begeleidde: Adnan Januzaj en Zakaria Bakkali. “Toen hebben wij ze een keuze laten maken, maar zij hebben op dat moment veel te vroeg voor België gekozen. Maar Kos moet gewoon kiezen voor de ploeg waar hij zich het beste bij voelt.”