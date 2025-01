Hij doet het toch weer: Lamkel Zé na de match in de clinch met Antwerp-CEO Sven Jaecques

Didier Lamkel Zé stond opnieuw in het middelpunt van de aandacht tegen zijn voormalige werkgever Antwerp. De 28-jarige aanvaller, altijd goed voor spektakel, tekende met een strafschop in twee tijden voor zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij STVV. Maar dat was niet alles...

Dat het doelpunt tegen zijn ex-ploeg viel, maakte het des te specialer. Lamkel Zé vierde uitbundig voor het vak van de bezoekende supporters, compleet met Haaland-achtige poses en een vinger achter het oor. Naast zijn doelpunt liet de Kameroener zich opmerken met een sterke eerste helft. Hij zorgde voor gevaar met een aantal kopballen, probeerde zelfs een omhaal en gaf bijna een assist. Zijn onvoorspelbare en energieke speltype maakte hem een constante dreiging voor de verdediging van Antwerp. Hoewel de wedstrijd uiteindelijk in 1-1 eindigde, bewees Lamkel Zé dat hij met zijn flair en talent van grote waarde kan zijn voor STVV. Zoals vaak bij de flamboyante aanvaller, bleef het niet alleen bij sportieve hoogtepunten. Na het laatste fluitsignaal ontstond een opvallend incident met Antwerp-CEO Sven Jaecques. Terwijl Jaecques hem een hand wilde geven, weigerde Lamkel Zé dit gebaar en liep boos de spelerstunnel in. Een reactie die opnieuw de discussies over zijn temperament en gedrag aanwakkert. Met zijn eerste doelpunt en een opvallende rol in het spel toonde Lamkel Zé dat hij nog steeds een bepalende speler kan zijn.