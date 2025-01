KRC Genk handelt snel en heeft nieuwe coach binnen, die onder andere aandeel had in de landstitel van 2019

Racing Genk heeft besloten om afscheid te nemen van Thomas Buffel als coach van de beloften. De club heeft Johan Van Rumst aangesteld als vervanger.

Jong Genk beleeft een zwaar seizoen in de Challenger Pro League. De belofteploeg van Racing Genk verloor dit weekend met 1-0 van RWDM, wat de club op de laatste plaats in de competitie bracht.

Met slechts 12 punten uit 51 mogelijke lijkt de situatie zorgwekkend, vooral aangezien er aan het einde van het seizoen één extra club zal degraderen na het faillissement van Deinze. Ondanks dat het kalf nog niet verloren is, wil het bestuur koste wat kost voorkomen dat Genk zakt.

Voor Thomas Buffel was dit zijn eerste ervaring als hoofdcoach van een ploeg. De voormalige middenvelder van Racing Genk, was eerder actief als assistent-trainer bij Cercle Brugge en voor de nationale jeugdteams.

De nieuwe coach van Jong Genk is volgens Het Nieuwsblad, Johan Van Rumst, een naam die bekend is bij de Genkse aanhang. Van Rumst was de assistent van Philippe Clement toen Genk in het seizoen 2018/2019 de landstitel veroverde.

Na dat seizoen volgde hij Clement naar Club Brugge en AS Monaco, maar hij koos ervoor om geen deel uit te maken van het technische staf van Rangers en wachtte op een kans als hoofdcoach. Die kans komt nu bij de beloften van Genk, waar hij eerder in beeld was om de leiding over de eerste ploeg over te nemen, voordat de keuze uiteindelijk op Thorsten Fink viel.