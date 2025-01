Woedende Hasi steekt zijn eigen spelers onder de zoden: "Het was belachelijk! Ze kunnen het niet!"

Besnik Hasi was niet om aan te spreken na het verlies tegen Anderlecht. De coach wordt week na week meer met de neus op de feiten gedrukt: zijn spelers volgen de instructies en wat er tijdens de week getraind wordt niet op.

Vooral het verdedigende werk van zijn ploeg was voor de trainer een grote frustratie. "Gevoelsmatig verliezen we niet met 4-1, maar we kunnen gewoon niet verdedigen. Dat zien we al het hele seizoen", begon Hasi hard aan zijn analyse.

Hij wees vooral op de organisatie bij de tegengoals: "Bij de eerste grote kans van Anderlecht staan we niet goed in organisatie. We staan daar met vier verdedigers en de bal komt een halve meter van de grond, en niemand kijkt naar de bal. De tweede goal is gewoon te belachelijk voor woorden. Echt belachelijk."

Hasi was ook kritisch over de derde en vierde tegengoals: "Bij de derde goal weten we dat we moeten doordekken, maar we zijn overal te laat. En bij de vierde staan we gewoon te slapen. Dat kan echt niet."

Toch zag Hasi ook enkele positieve punten. "Bill Antonio en Keanu kwamen goed in de wedstrijd, dat moet gezegd worden. Maar een paar spelers zaten simpelweg niet op niveau vandaag. Ondanks de vier tegengoals zijn we niet overklast, maar hoe wij verdedigen, dat kan niet."

De trainer benadrukte dat het verdedigen veel beter moet, ondanks alle trainingen: "Je kan trainen op corners zoveel je wil, maar als je je man niet pakt, niet op tijd vertrekt, en niet springt, dan maak je geen kans. Het gaat om techniek, mentaliteit en focus. Wij volgen onze man niet tot het einde en dat is gewoon een spijtige zaak."

Hasi sloot af met een duidelijke oproep: "Er zijn te veel momenten dat we te laat zijn of staan te slapen. Dat moet veranderen. Meer mentaliteit, meer scherpte, want zo krijgen we elke keer dezelfde goals tegen."