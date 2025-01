"Zoveel over getoeterd, maar echt een drama": waar we zondag bij Anderlecht met argusogen naar kijken

Anderlecht legde deze winter een nieuwe grasmat aan, maar tegen Club Brugge maakte die grasmat zo mogelijk nog minder indruk dan de spelers van paars-wit zelf. En dus wordt er toch met argusogen gekeken.

De eerste match op de nieuwe grasmat was er eentje tegen Club Brugge en na de 0-3 zege leek het veld alweer bijna helemaal kapot. Deze week komen er twee belangrijke wedstrijden op vijf dagen aan.

Zondag komt KV Mechelen op bezoek, donderdag is er de levensbelangrijke Europese wedstrijd tegen Hoffenheim. Daar staat de top-8 van de Europa League op het spel voor paars-wit.

Dramatisch veld

“De spelers hadden last van het veld in Anderlecht-Club Brugge. Er was zoveel over getoeterd over het nieuwe veld, maar het was echt een drama”, aldus Filip Joos in Extra Time over de zaak.

“Maar hoe lag het veld er voor Nieuwjaar bij? Als ze iets wilden doen, dan moesten ze het nu doen”, pikte Sam Kerkhofs in. “Binnen een maand zal het sowieso de juiste keuze blijken, al ben ik ook geen specialist.”

“De aanhechting zal wel komen als je het wat aanduwt, al kan het iets langer duren. Dit veld speel je niet helemaal kapot volgens mij. Er waren een paar hoopjes waar het bijna een schans was.” Tegen Mechelen en Hoffenheim zullen we alweer meer weten.