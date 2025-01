Op woensdag zal Manchester City het tegen Club Brugge opnemen op de laatste speeldag van de League Phase in de Champions League. Een zeer belangrijke wedstrijd voor de Citizens die absoluut moeten winnen om niet uitgeschakeld te worden.

Maar het zal zonder Jérémy Doku moeten. Pep Guerdiola heeft zijn afwezigheid bevestigd. Doku is nog steeds geblesseerd: hij miste al de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Chelsea en de nederlaag tegen PSG vorige week.

"Ik weet niet hoe lang hij out zal zijn, maar wel een tijdje, ja. Hij zal niet klaar zijn voor woensdag, dat is zeker. Ik denk niet dat hij klaar zal zijn voor Arsenal. We zullen zien...", verklaarde de Spaanse tacticus.

De winger kan dus ook de belangrijke wedstrijd van Manchester City tegen de Gunners komende zondag missen. Een flinke domper voor hem en de club.

De laatste wedstrijd van Doku dateert van 19 januari tegen Ipswich Town. Een wedstrijd waarin hij op verschillende momenten beslissend was.