Ziet Union SG nog een sterkhouder vertrekken? 'José Mourinho bemoeit zich helemaal zelf met transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG dreigt deze maand nog een absolute sterkhouder te verliezen. Koki Machida staat in de belangstelling van een Turkse topclub. En als José Mourinho zich begint te moeien...

De Turkse media melden dat Fenerbahçe SK zich in het Dudenpark heeft gemeld voor Koki Machida. De Turkse topclub wil met Union SG praten over een onmiddellijke transfer.

Het is José Mourinho zelf die de 27-jarige Japanner op de verlanglijst heeft gezet. The Special One richtte de pijlen aanvankelijk op Diego Carlos (Aston Villa, nvdr.) en Kevin Danso (RC Lens, nvdr.), maar beide verdedigers bleken niet haalbaar.

Sébastien Pocognoli houdt het hart vast. De coach van Union beschikt over amper vijf verdedigers voor drie plaatsen. Een vertrek van Machida zou voor een sportieve aderlating zorgen.

Union bevindt zich echter niet in de sterkste onderhandelingspositie. Transfermarkt schat de marktwaarde van Machida dan wel op tien miljoen euro, maar het contract van de zestienvoudig Japans international loopt medio 2026 af.

Moet Union SG nog snel op zoek naar (onmiddelllijke) versterking?

Met andere woorden: bij een aantrekkelijk bod is Union het aan zichzelf verplicht om te luisteren. Al is een extra verdediger ophalen deze maand dan wel absolute noodzaak.