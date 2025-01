📷 'Dit weekend contact geweest: Vertrekt sterkhouder van KRC Genk deze week nog?'

KRC Genk wil dit seizoen een gooi doen naar de landstitel. Voorlopig doen de troepen van coach Thorsten Fink het bijzonder goed met de leidersplaats in handen.

Het clubbestuur wil alle sterkhouders deze winter aan boord houden om die sportieve ambitie te realiseren, maar er is natuurlijk ook de economische realiteit.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er het voorbije weekend contact geweest tussen Zakaria El Ouahdi en de Turkse topclub Galatasaray.

De Marokkaan zou zelf liever volgende zomer de club verlaten, maar als de nodige centen op tafel komen te liggen, dan is de kans groot dat hij zal vertrekken.

El Ouahdi speelde zich stevig in de kijker in de Cegeka Arena. Hij ligt er nog tot midden 2028 onder contract. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde 10 miljoen euro.

🔵🇲🇦 Galatasaray approached indeed Zakaria El Ouahdi this week-end but the Morrocan’s more likely to leave #KRCGenk during this summer than in emergency in the last days of this window. #mercato #JPL https://t.co/Jm5wNzB4V8 pic.twitter.com/5sCY0tq9oH