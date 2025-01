Patrick Goots vindt dat Jonas De Roeck de juiste keuze moet maken en prioriteiten stellen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC staat voor twee drukke weken. Club Brugge en twee keer RSC Anderlecht zijn de volgende tegenstanders.

Royal Antwerp FC speelt de komende veertien dagen enkele heel belangrijke wedstrijden. Club Brugge komt op bezoek op de Bosuil en dan is er het beker- en competitieduel tegen RSC Anderlecht.

De grootste zorg van Jonas De Roeck is ongetwijfeld de breedte van zijn spelerskern. “Het gelijkspel op Sint-Truiden toonde aan dat de spoeling alweer bijzonder dun is geworden”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

“Op Praet moet Antwerp wellicht nog even wachten, maar wat met Bataille, Balikwisha en eventuele nieuwkomers? En hoe herstelt de schouder van Kerk, na die aanslag op Stayen?”, vraagt de analist zich af.

Dat The Great Old nog uit de top zes zou vallen kan volgens Goots niet meer gebeuren, ook al verliest Antwerp van Club Brugge en Anderlecht. Erna volgen immers Kortrijk en OH Leuven die meer dan haalbare kaarten zijn.

Goots vindt dan ook dat Antwerp prioriteiten moet stellen. “Daarom vind ik dat het nu vol moet inzetten op die bekermatch tegen Anderlecht volgende week donderdag: zoveel als mogelijk spelers fit krijgen om te kunnen vlammen en voor de derde opeenvolgende keer richting Heizel te trekken.”