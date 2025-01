Makelaar Jérémy Doku doet opmerkelijke onthulling: "Dit was eigenlijk niet het plan"

Jérémy Doku staat terug aan de kant bij Manchester City. De manier waarop hij zijn lichaam beheert, verbetert echter.

In tegenstelling tot Kevin De Bruyne zal Jérémy Doku niet aanwezig zijn tegen Club Brugge. Dit komt door zijn tweede blessure van het seizoen. Een aantal dat al beperkter is in vergelijking met zijn tijd bij Rennes.

"Zijn levensstijl, voeding, rusttijden, persoonlijke kinébegeleiding: dit alles verbetert voortdurend door kleine structurele veranderingen op en naast het veld. Hij heeft minder terugvallen dan voorheen omdat het werk, zowel in belasting als ontlading, is afgestemd op zijn speeltijd, afhankelijk of hij titularis is of op de bank zit", legt zijn agent Frédéric Gounongbe uit aan de RTBF.

De duivel zit in de details

De voormalige aanvaller legt uit dat zijn speler toch nog moet leren om zijn inspanningen te doseren: "Ik moet hem soms afremmen... Drie weken geleden was er een FA Cup-wedstrijd tegen Salford en hij wilde niet gas terugnemen. Op dit moment is Jérémy nog een jonge speler, dus zijn lichaam kan de belasting van de huidige krankzinnige schema's nog niet aan. Hij heeft nog geen seizoenen gespeeld met 60-70 wedstrijden zoals De Bruyne of Rodri. Zij daarentegen ondergaan echt helse ritmes."

Doku is uiteindelijk heel snel in een club van het kaliber van Citizens beland: "Oorspronkelijk hadden we een tussenstop gepland na Rennes... maar wanneer Manchester City aanklopt, met een coach van wereldniveau die je absoluut wil, is het onmogelijk om te weigeren".

Bij de Skyblues moest Doku ook wennen aan het voetbal van Pep Guardiola: "Hij vraagt hem om zijn lijn te volgen om ruimte te creëren in het middenveld, maar ook om voor te zetten en de waarheidzone binnen te gaan... wat soms een beetje tegenstrijdig is. In ieder geval zijn het veeleisende inspanningen".