Een opvallende tussenstop in Italië: Vincent Kompany gaat transfertargets zelf alvast bekijken

Terwijl Bayern München deze week niet speelde, is Vincent Kompany naar Milaan gereisd om de derby tussen AC Milan en Inter Milan bij te wonen. Vince the Prince wil zijn team voor volgend seizoen alvast samenstellen.

Vincent Kompany is bezig aan een succesvol eerste seizoen als coach van Bayern München. De Beierse club staat bovenaan de Bundesliga met een voorsprong van zes punten op de eerste achtervolger en is gekwalificeerd voor de kwartfinales van de Champions League.

Terwijl Der Rekordmeister nog moet zorgen dat ze de titel niet verliezen en er alles aan zullen doen om de Champions League-finale in hun stadion, de Allianz Arena, te spelen, lijkt Kompany bijna verzekerd van zijn plaats voor het volgende seizoen.

Hoewel de huidige doelstellingen nog steeds belangrijk zijn, denkt de Belgische coach al aan de toekomst en de samenstelling van zijn selectie voor volgend seizoen. Om de terugkeer naar de top voort te zetten, is Bayern natuurlijk van plan om spelers aan te trekken. Misschien in Italië, want volgens de informatie van MilanNews.it was Vince The Prince afgelopen woensdag aanwezig op San Siro om de derby tussen de twee Milanese teams te volgen.

De Milan-volgkrant voegt eraan toe dat Kompany daar was om vooral Inter te volgen, maar dat hij toch een speciale interesse had in Malick Thiaw, de 23-jarige Duitse centrale verdediger die bij AC Milan speelt. Een mogelijke aanwinst die haalbaar lijkt voor Bayern, met een geschatte marktwaarde van 20 miljoen euro.

Vincent Kompany is ondertussen alweer terug in Duitsland, aangezien zijn Bayern München aanstaande vrijdag op bezoek zal gaan bij Augsburg.