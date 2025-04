Zal dit hen kampioen maken? Dedryck Boyata ziet dat Genk iets heeft, wat ontbreekt bij Club Brugge

Details zullen waarschijnlijk bepalen wie kampioen zal worden, Racing Genk, Club Brugge of zelfs Union SG. Volgens Dedryck Boyata zal de breedte van de kern een belangrijke factor zijn om rekening mee te houden.

Zelfs als Union Saint-Gilloise nog op de loer ligt, lijken Racing Genk en Club Brugge op weg om een tweestrijd om de titel te gaan voeren. Tussen beide clubs zullen de details het verschil maken.

Een van die details zou de breedte van de kern kunnen zijn. Sinds het begin van het seizoen heeft Nicky Hayen heel weinig geroteerd en vaak dezelfde spelers opgesteld. Thorsten Fink probeert dit bij Genk wat meer te doen.

De laatste weken lijken de invallers van Racing Genk beslissender te zijn dan die van Club Brugge, en dat is ook de mening van Dedryck Boyata. De voormalige speler van blauw-zwart werd uitgenodigd in de podcast Footb'all Time van Sacha Tavolieri.

"Van nature was dat het sterke punt van Club. Nu denk ik dat het ook afhankelijk is van de situatie waarin de club zich bevindt. Spelers die vorig seizoen het verschil maakten, zoals een Michal Skoras, ontbreken nu aan vertrouwen en spelen helemaal niet meer."

"Vroeger had je Skoras die inviel in de Play-offs, Denis Odoi die weinig speelde in de reguliere fase en toch impact had tijdens de Play-offs. De kern speelde dus een belangrijke rol tegen het einde van het seizoen."

"Toen ik naar Genk keek, dacht ik dat die spelers van nature geen verschil konden maken. Vandaag zien we het omgekeerde effect." De bijdrage van de bank, een factor die het verschil zal maken in de strijd om de titel?