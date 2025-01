Opmerkelijk bij Anderlecht: kapitein van de Futures opzij geschoven voor... speler die maandenlang 'persona non grata' was

RSCA Futures boekte gisteren een belangrijke overwinning in de degradatiestrijd tegen Jong Genk, maar opvallend genoeg gebeurde dat zonder aanvoerder Joren Dom.

De ervaren dispensatiespeler werd door coach Jelle Coen opzijgeschoven voor Amadou Diawara, die maanden onzichtbaar was bij Anderlecht en eigenlijk moest vertrekken.

Diawara werd onverwacht door Coen opnieuw in de ploeg gebracht en mocht de laatste twee wedstrijden ook starten. De middenvelder, die bij de A-kern geen toekomst meer had, kreeg een nieuwe kans en betaalde het vertrouwen terug met een solide prestatie. De RSCA Futures behaalden drie cruciale punten en zetten zo een stap richting behoud.

Deze beslissing kwam als een verrassing, aangezien Joren Dom pas was teruggekeerd van een schorsing en nog in Het Nieuwsblad had uitgekeken naar de wedstrijd tegen Patro Eisden. Hij sprak enthousiast over het stadion in Deinze en de betere grasmat, die volgens hem het spel van de Futures ten goede zou komen.

Dom, die einde contract is in juni, leek nog volop bezig met zijn rol binnen het team. Toch moest hij op een cruciaal moment plaatsmaken voor Diawara, die maandenlang uit beeld was. Het lijkt erop dat Coen nieuwe accenten legt in zijn strijd om het behoud van de RSCA Futures.

Wat dit betekent voor de rol van Dom op langere termijn, blijft onduidelijk. Anderlecht mag slecht één speler ouder dan 23 jaar in zijn beloftenploeg opstellen en momenteel is dat dus Diawara.