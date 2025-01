'Oude bekende wees Anderlecht, Club Brugge én KRC Genk af, maar Philippe Clement heeft hem wél overtuigd om naar Glasgow te komen'

De Belgische connectie bij Rangers FC zal binnenkort worden versterkt. Philippe Clement heeft Issame Charaï overtuigd om naar Glasgow te verhuizen.

Enkele maanden geleden was Issame Charaï dé topkandidaat om de assistent van David Hubert bij RSC Anderlecht te worden. De Belgische recordkampioen zag in de ervaren Charaï een ideale pion om de jonge T1 bij te staan.

Een akkoord was héél dichtbij, maar uiteindelijk besliste Charaï om niet in te gaan op het paars-witte voorstel. Ook het plan om hem hoofdcoach van RSCA Futures te maken ging uiteindelijk niet door.

Blijkbaar was de overtuigingskracht van Philippe Clement beter. Sacha Tavolieri weet dat Charaï aan de slag gaat als assistent van de Belgische coach bij Rangers FC.

Het is nog even wachten op de officiële aankondiging uit Schotland. Al is de deal in kannen en kruiken. Charaï heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2028.

RSC Anderlecht, Club Brugge én KRC Genk

Voor de volledigheid: ook Club Brugge en KRC Genk polsten de voorbije weken naar de plannen van Charaï. Beide topclubs wilden hem inpassen bij respectievelijk Club NXT en Jong KRC Genk.