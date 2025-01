Voormalig goudhaantje van Malinwa kan vanavond geschiedenis schrijven in de Champions League: "Gewoon dromen!"

Ngala Mukau beleeft zijn droom. Twee jaar geleden speelde hij nog bij de beloften van KV Mechelen in de tweede amateurklasse, maar nu schittert hij bij Lille in de Champions League. Vanavond strijdt hij met Lille tegen Feyenoord voor een plek bij de eerste acht in de Champions League.

Mukau maakte deze zomer de overstap van Malinwa naar het Franse Lille. Hij kreeg meteen vertrouwen van de coach en groeide snel uit tot een vaste waarde.

Zijn absolute hoogtepunt tot nu toe? De wedstrijd tegen Bologna, waarin hij twee keer scoorde. “Ik voelde de hele week al dat ik ging scoren. Op training ging alles erin. En dan gebeurt het effectief, met mijn mindere voet nog wel. De kranten waren lovend en noemden me ‘Le Maestro’", aldus de middenvelder in de Gazet van Antwerpen.

Bij KV Mechelen begon Mukau als verdediger onder coach Steven Defour, maar bij Lille kreeg hij een offensievere rol. “Hier zien ze mijn aanvallende kwaliteiten. Ik werk eraan om een complete middenvelder te worden", legt hij uit.

Weinig aandacht in België

Mukau voelde zich in België vaak over het hoofd gezien. “Zelfs bij KV Mechelen kreeg ik weinig aandacht. Jammer dat België me niet volgde, maar Congo gaf me wel de waardering die ik zocht", vertelt Mukau. Die erkenning speelde mee in zijn beslissing om definitief voor de Congolese nationale ploeg te kiezen.

Mukau voelt zich thuis in Lille. Maar zijn ambities reiken ver. “We willen volgend seizoen opnieuw in de Champions League spelen en de Coupe de France winnen. En waarom niet nog verder geraken in de Champions League? Gewoon dromen", besluit hij.