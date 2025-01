Hoe moet Antwerp met deze ploeg Club Brugge afstoppen zondag? Jonas De Roeck heeft amper opties en al zeker geen bank: "Groen achter de oren"

Begin er maar eens aan. Jonas De Roeck is momenteel niet echt te benijden als Antwerp-coach. Zondag komt Club Brugge, de aartsrivaal, op bezoek op de Bosuil en De Roeck moet al stevig zijn best doen om een uitgebalanceerd elftal op de been te brengen.

Niet alleen reist de vice-leider met vertrouwen af naar de Bosuil na een geslaagde Europese week, maar Antwerp zit met een hoop afwezigen. De schorsing van Jaïro Riedewald en de blessure van Gyrano Kerk komen bovenop een al overvolle ziekenboeg.

De wedstrijd tegen STVV (1-1) vorige vrijdag liet diepe sporen na bij Antwerp. Riedewald werd voor twee duels geschorst na zijn slagbeweging, terwijl Kerk na een stevige trap op de borst nog steeds niet voluit kan trainen. Een ferme domper, want Kerk was de laatste weken heel sterk bezig.

Alderweireld terug, maar aanval...

Daarbij komen nog de blessures van Bataille, Praet, Scott, Balikwisha en Chery. Aanvoerder Alderweireld miste die wedstrijd door een schorsing, maar keert tegen Club Brugge wel terug. Door al die afwezigen kreeg de amper 18-jarige Farouck Adekami een basisplaats als aanvallende middenvelder. Rechts achterin mocht de 17-jarige Semm Renders opnieuw opdraven. En de bank? Die werd gevuld met tieners, waaronder de 15-jarige doelman Lowie Piselé.

Het was vrijdag al te zien tegen het bescheiden STVV: De Roeck kon op een moment dat zijn ploeg de wedstrijd dreigde te verliezen niets inbrengen om het beeld te keren. Senne Lammens vertelde ons achteraf wel dat "de jongeren al een heel seizoen meetrainen", maar gasten als Bozhinov, Horemans, Hamdaoui... zijn nog heel groen achter hun oren.

Ook zondag zal De Roeck niet veel opties hebben. Hij moet hopen dat zijn basisploeg heel lang op het veld kan blijven staan. Alderweireld zal de plaats van Riedewald innemen, terwijl Chery - ook nog twijfelachtig - mogelijk Kerk kan vervangen. En waar zit Michel-Ange Balikwisha? Hij voelt zich steeds beter en werkt hard aan zijn terugkeer, maar of hij al klaar is om opnieuw minuten te maken, is nog onzeker.

Transfer direct belangrijk?

Een mogelijke verrassing in de selectie is Mauricio Benitez. De Argentijnse middenvelder (20) is op weg naar Antwerp en kan, als zijn transfer tijdig wordt afgerond, misschien al bij de kern zitten. Daarnaast blijft sportief directeur Marc Overmars zoeken naar een extra flankaanvaller en spits, maar de kans dat zij zondag al inzetbaar zijn, is klein.

Club Brugge komt met een ander gevoel naar de Bosuil. De ploeg van Nicky Hayen heeft zich net geplaatst voor de tussenronde van de Champions League en draait op volle toeren. Antwerp zal met een jonge en gehavende ploeg proberen de machine van blauw-zwart af te stoppen.

De wedstrijd tegen Club Brugge wordt een stevige test voor De Roeck en zijn piepjonge selectie.