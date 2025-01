Alle Belgische clubs door in Europa, slechts één land doet het hen na: dit zijn de (mogelijke) tegenstanders van Anderlecht, Club, Union, Gent en Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alle Belgische clubs zijn door in Europa, of toch zeker naar de tussenronde van hun Europese competitie. Iets wat alleen België en Engeland konden realiseren in het Europees voetbal. Hier is een overzicht van de mogelijke tegenstanders.

Champions League Club Brugge kon al verrassen deze Champions League-campagne. Deze week gebeurde dat niet tegen Manchester City, of toch niet qua resultaat, want de troepen van Nicky Hayen maakten het City toch ferm lastig. 24e plaats behaald en op naar de tussenronde. Voor naar de 1/8e finales te gaan moeten ze het eerst opnemen tegen Borussia Dortmund, of Atalanta. Bij de Italiaanse club zouden ze ex-speler Charles De Ketelaere kunnen tegenkomen. Europa League Anderlecht verloor zijn laatste twee wedstrijden in de League Phase van de Europa League en grijpt op die manier nog naast de top 8. Union verloor van Rangers op donderdag, maar is toch nog zeker van de top 24. Paars-wit zal voorbij FC Twente moeten, of het Turkse Fenerbahçe. Sowieso geen makkelijk affiche voor de Brusselaars. Union kan Ajax tegenkomen, of FCSB. Conference League Dan hebben we ook nog KAA Gent en Cercle Brugge in de Conference League. De Buffalo's verloren op de slotspeeldag in de League Phase van Larne, wat ervoor zorgde dat ze pas op plaats 17 eindigden. Gent speelt de tussenronde tegen Real Betis, maar dat was al bekend. Cercle Brugge eindigde op de achtste plaats en gaat dus door naar de 1/8e finale, waar het TSC Bačka Topola, Molde, Jagiellonia Bialystok of Shamrock Rovers tegen zal komen.