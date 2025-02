Beerschot-coach Dirk Kuyt komt met opvallende reactie nadat bijna alles misliep voor match tegen KRC Genk

Beerschot leed zaterdagavond een logische nederlaag op het veld van leider KRC Genk. Al voor de wedstrijd liep er heel wat mis bij de bezoekers...

Geen Thibaud Verlinden bij Beerschot op zaterdag. De middenvelder zou zeer dicht bij een transfer staan, volgens Sacha Tavolieri zelfs naar OH Leuven. Dirk Kuyt wou hem graag opstellen, maar moest hem plots van de lijst schrappen.

Dit heeft ongetwijfeld een negatieve impact gehad op de wedstrijd. Dirk Kuyt is ondanks alles bijzonder positief gebleven op zijn persmoment na afloop. Opvallend, maar wel een goede mindset. "Ik ben heel trots op mijn team, en de manier waarop ze hebben gepresteerd hier", opende de Nederlander.

"Vandaag was en heel moeilijke dag voor ons. Minuten voor onze meeting over het wedstrijdplan kreeg ik telefoon: we mochten Verlinden niet opstellen."

"Dat was verschrikkelijk nieuws, want ik was helemaal niet op de hoogte van de situatie of de mogelijkheid van een vertrek. Dat we onze spits Keita plots verkochten was ook een serieuze klap. Het kwam allemaal vanuit het niets voor ons", gaat hij verder.

Kuyt heeft dit seizoen al vaker geklaagd over de werkomstandigheden, maar nu is er een nieuw dieptepunt bereikt op dat vlak. "We hebben al moeilijkheden om op een normaal veld te trainen. Ik ben nu wel blij dat we een nieuw veld hebben, ik kijk ernaar uit om daar te spelen."

"Ons team wil vechten om in de competitie te blijven, maar we krijgen klap na klap. Als ik dan zie hoe mijn spelers zich gedragen... Ze geven alles wat ze maar kunnen geven, en daar heb ik veel respect voor."

Ook de supporters lieten zich op een positieve manier opvallen. De hele wedstrijd lang maakte de meegereisde fans er een feestje van. "Ik ben extreem trots op mijn spelers, maar ook op de supporters. Ze stonden vanaf de eerste minuut achter ons. Zelfs met tien spelers hadden we een kans, ook al was die klein. Uiteindelijk ben ik ook heel boos over de situatie. Dat moet veranderen." Toch gemende gevoelens bij Kuyt.