OFFICIEEL: Cercle Brugge heeft weer beet en stelt nieuwste winteraanwinst voor

Cercle Brugge heeft weer versterking beet. De Vereniging kijkt ook naar de toekomst en haalde een 19-jarige Malinese aanvaller: Elhadji Koné.

Cercle Brugge heeft het voorlopig nog redelijk rustig gehouden op de wintermercato. De Vereniging zag alleen maar Kevin Denkey vertrekken.

Op inkomend vlak werden Steve Ngoura, Lucas Perrin en Eloy Room aangetrokken. Maar er wordt duidelijk ook gescout met oog op de toekomst.

Zaterdag maakte Cercle de komst van Elhadji Koné bekend. De 19-jarige Malinees was in november al even op proef bij de Vereniging, en liet toen een goede indruk achter.

De aanvaller tekende in Brugge een contract tot 2027, met optie op een extra jaar. Het is de bedoeling dat hij eerst bij Jong Cercle aansluit.