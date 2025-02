Opvallende kandidaat-opvolger voor Wouter Vrancken: 'KAA Gent denkt aan oude bekende van Club Brugge en Standard'

KAA Gent is nog steeds op zoek naar een opvolger voor Wouter Vrancken. Verschillende opties worden besproken.

Danijel Milicevic zal opnieuw als hoofdtrainer ad interim in de dug-out zitten bij de Gentenaars wanneer ze zondagavond Anderlecht ontvangen. Milicevic wil op lange termijn wel eens zijn kans als T1 wagen, maar dit lijkt nog niet zijn moment. Het Gentse bestuur is al twee weken aan het werken aan het binnenhalen van een nieuwe coach.

Verschillende profielen staan op het lijstje van de Buffalo's. Rik De Mil maakt daar bijvoorbeeld deel van uit, maar het zal moeilijk zijn om hem weg te halen bij Charleroi. Dan oogt de situatie van Karel Geraerts gunstiger, ondanks zijn verleden bij Club Brugge. Geraerts zit momenteel zonder club, er zijn al contacten geweest.

Ex-assistent van Ronny Deila

Volgens het Mexicaanse medium Record, heeft KAA Gent zijn oog dan weer laten vallen op Efrain Juarez. Dat is op zijn minst een opvallende naam maar geen volslagen onbekende. De 36-jarige trainer was assistent van Ronny Deila bij Standard en Club Brugge, en ook bij New York City. Dit seizoen deed hij zijn eerste ervaring als hoofdcoach op in Colombia, aan het roer van Atletico Nacional.

Het was een groot succes: onder zijn hoede pakte Atletico Nacional de dubbel. Juarez haalde ook het nieuws omdat hij wegens het provoceren van fans van een tegenstander drie jaar stadionverbod dreigde te krijgen, maar hij ging tegen die sanctie in beroep. Puur sportief heeft zijn carrière als hoofdtrainer alvast een vliegende start genomen.

Gent krijgt concurrentie uit Mexico en Rusland

Gent zou hem een voorstel gedaan hebben, maar is niet de enige ploeg die in hem geïnteresseerd is. Juarez zou ook hebben gesproken met het bestuur van Cruz Azul, een club die de Mexicaan een terugkeer naar zijn thuisland kan bieden. Ook een niet nader genoemde Russische club wordt genoemd als potentieel nieuwe werkgever.