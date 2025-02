Zulte Waregem zet titelambities kracht bij met pittige transfer: "Geen geheim"

Zulte Waregem wil dit seizoen maar wat graag promoveren naar de Jupiler Pro League. Tegen La Louvière zouden ze op zondag opnieuw een prima zaak kunnen doen. Ondertussen zijn ze ook volop aan het zoeken naar versterkingen.

Op zaterdag heeft Zulte Waregem met Wilguens Paugain alvast een nieuwe verdediger weten aan te trekken. Hij wordt gehuurd van SKN Sankt Pölten tot het einde van het seizoen. Essevee kon ook een aankoopoptie bedingen.

23-jarige verdediger

"Wilguens Paugain (23) maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij het Franse Nancy B. Na avonturen in Letland en Cyprus kwam de Fransman met Haïtiaanse roots in 2024 bij SKN St. Pölten terecht."

Wilguens Paugain is onze nieuwste aanwinst! 🤩



Ontdek alles over Wil op https://t.co/wMOXSJjSDn#oeserte pic.twitter.com/SKvjTBMG5J — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) February 1, 2025

"De rechtsachter werd na drie competitiewedstrijden in de basis gedropt en verdween nadien niet meer uit de basis van de voorlopige nummer 8 in de Oostenrijkse tweede klasse. Essevee huurt Paugain tot het einde van dit seizoen en bedong een aankoopoptie", aldus Essevee op haar webstek.

Geen geheim

De sportieve cel is opgetogen met de nieuwkomer: “Het was geen geheim dat we op rechts graag nog wat versterking hadden binnen gehaald. Wilguens is sterk in de 1-tegen-1 duels en staat ook zijn mannetje in de luchtduels. Met zijn sterke verdedigende eigenschappen sluit hij goed aan op het profiel dat we zochten.”

“Het gaat allemaal snel voor mij, maar als een club als Essevee je contacteert dan twijfel je niet”, vertelt een enthousiaste Paugain. “Het is een club die gekend staat om jonge spelers goed te begeleiden. Ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen en de ploeg de komende maanden te helpen waar nodig.”