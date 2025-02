Doelman houdt Lierse recht tegen RWDM: "Daar moeten we absoluut voor gaan"

Lierse heeft een belangrijk punt gepakt tegen RWDM. De wedstrijd eindigde op 0-0, en doelman Kjell Peersman speelde een belangrijke rol in het resultaat.

Hoewel Peersman niet constant onder druk stond, moest hij toch meerdere keren ingrijpen. De doelman was dan ook tevreden met het resultaat.

“Dit was het hoogst haalbare", zei hij na afloop tegen de Gazet van Antwerpen. “RWDM is een van de sterkste ploegen in de reeks, dus dit is een verdiend punt.”

Lierse profiteerde ook van het verlies van Lommel, een rechtstreekse concurrent in de strijd om de zesde plaats. Die zesde plaats. Daar moeten we absoluut voor gaan", benadrukte Peersman. “Dit motiveert ons alleen maar meer.”

Met dit gelijkspel heeft Lierse opnieuw laten zien dat het op het juiste pad zit. “We hebben gevochten met inzet en mentaliteit", zei Peersman. “Ik moet de hele ploeg een groot compliment.

Voor de jonge doelman was het zijn tweede clean sheet in vijf dagen. “Dat geeft een boost aan mijn vertrouwen. Het is altijd fijn om de ploeg op deze manier te helpen.”